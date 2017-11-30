Fernando Alonso, e-spor dünyasına giren ilk F1 pilotu oluyor...

Spor ve MOBA oyunlarının ardından F1 de e-spor dünyasında hızla büyümeye başladı. Formula 1'in efsane pilotlarından olan Fernando Alonso'nun da bu bu alana giriş yapmaıyla beraber e-spor dünyasında popülerliğinin daha da artması bekleniyor.

Eski Ferrari şimdi McLaren Honda sürücüsü Fernando Alonso, ekip başı olarak görev yapacağı ve logitech'le işbirliği sağladığı bir e-spor takımı kurdu. FA Racing G2 Logitech G ekibi birçok platfomda çok sayıda oyunda yarışacak ve F1 eSports ligi finalisti olan Cem Bölükbaşıda bu takımdaki yerini alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alonso her F1 pilotu aynı zamanda bir oyuncudue dedi ve sanal yarış, gerçek arabalarla yarışma şansını bulamayacak genç bir kitleye hitap ediyor.

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