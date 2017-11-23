Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşaru Suat Hayri Aka; elektrik, su ve doğalgaz işlemlerinin e-devletten yapılabileceğinin müjdesini verdi...

Vatandaşların hayatlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Devlet dijtalleştirmede büyük rol oynayan e-devlet hizmeti yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka; bugün yapmış olduğu açıklama ile su, elektrik ve doğalgaz işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğinin müjdesini verdi.

Suat Hayri Aka; "Taşınma işi birden fazla kurumla işinizin olduğu o kurum bu kurum gezdiğiniz hayli zamanınızı alan bir iş. Şimdi devlet işlerini en azından e-devlet üzerinde halledebileceğiniz bir çalışma içindeyiz. Su, elektrik, gaz aboneliklerinin otomatik taşınması. Evrakların digital olarak transferi. İkametgâh vb. ve hatta çocuklarınızın okul kayıtlarının bile siteden yapılabildiği bir sistem. Vergilerin ödendiği mesela. Elbette bunun için yerel yönetimlerden kurumlara kadar herkesin aynı dilde ve dijital konuşması gerekiyor. Bilginin bir merkezde toplanması gerek. Bu da zaman alıyor. Belediyelerin hepsi digitalde bu işleri görmüyor. Farklı farklı sistemlerin birbirine uyumu var sonra. Zaman alacak ama hayata geçtiğinde taşınmalarda bir yerden tüm işlerinizi halledeceksiniz." açıklamasında bulundu.