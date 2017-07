Far Cry Primal için Türkçe yaması çıktı. Far Cry Primal'ı Türkçe oynamak isteyenler habere göz atmalı...

Taş devri döneminden geçen Far Cry serisini geçmişe götüren Far Cry Primal Türkçe oldu. Far Cry 3 ve Far Cry 4 oyunları için Türkçe yama hazırlayan Erdem Çatık, Far Cry Primal için de Türkçe yaması yayınlandı. Voidu'nun sponsorluğu ile hazırlanan Far Cry Primal Türkçe yama ile oyun %100 Türkçe olmaktadır.

Far Cry Primal2da bulunan bütün diğer diyalogların orjinalliği korunarak Türkçe diline çevrildi. Mesela; oyunun konusu taş devrinde geçtiği için konuşmalar devrik cümleler ile yapılmakta. Bu orjinallik korunarak Far Cry Primal'ın bozuk Türkçe'si düzeltildi.