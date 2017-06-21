Far Cry Primal Türkçe'nin Yaması Çıktı!

Far Cry Primal için Türkçe yaması çıktı. Far Cry Primal'ı Türkçe oynamak isteyenler habere göz atmalı...

21 Haziran 2017 02:33 Oyun

Taş devri döneminden geçen Far Cry serisini geçmişe götüren Far Cry Primal Türkçe oldu. Far Cry 3 ve Far Cry 4 oyunları için Türkçe yama hazırlayan Erdem Çatık, Far Cry Primal için de Türkçe yaması yayınlandı. Voidu'nun sponsorluğu ile hazırlanan Far Cry Primal Türkçe yama ile oyun %100 Türkçe olmaktadır.

Far Cry Primal2da bulunan bütün diğer diyalogların orjinalliği korunarak Türkçe diline çevrildi. Mesela; oyunun konusu taş devrinde geçtiği için konuşmalar devrik cümleler ile yapılmakta. Bu orjinallik korunarak Far Cry Primal'ın bozuk Türkçe'si düzeltildi.

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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