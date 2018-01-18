Far Cry 5'in sistem gereksinimleri, piyasaya çıkış tarihi ve konusu açıklandı...

Dünyanın en popüler aksiyon oyunu serisinin beyinci oyunu Far Cry 5 hakkındaki neredeyse bütün detayları gün yüzüne çıktı.

İlk olarak kötü haberi sizlerle paylaşalım, Far Cry 5, 27 Şubat 2018 yerime 27 Mart 2018 yılında piyasaya sürülecek.

Far Cry 5;Montana, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerken "kelle avcılığı" konusu üzerinde yoğunlaşacak. Hope County'nin en başarılı polisleri yada esrarengiz biçimde ortadan kaybolacak veya kendilerini hapiste bulacak. Üstelik karakterin bazıları işkence ile öldürülecek. Siz kasabanın şerifi rolünü üstlenecek ve gerekli araştırmaları yapmak zorunda kalacaksınız.

Asgari Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-550 / AMD Phenom II X4 955

Bellek: 4 GB RAM

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5770

Saklama Alanı: 20 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemleri: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-2600K / AMD FX-8350 veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Karı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Saklama Alanı: 20 GB



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