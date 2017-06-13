Ubisoft, E3 basın toplantısında Far Cry 5 oyunu için ilk videoyu yayımladı. Peki videoda neler var?

Ubisoft, E3 2017 basın konferansında Far Cry 5'in daha fazlasını gösterdi. Oyun için ilk defa oynanış videosu yayımlandı. Ubisoft ekibi E3 2017 etkinliği kapsamında oyunları yayınlamaya devam ediyor. Far Cry 5 ve daha fazlasını gösteren Ubisoft, büyük yapımlarla oldukça iddialı görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez resmi tanıtımı yapılan oyunun şimdi de E3 2017 kapsamında ilk oynanış videosu yayımlandı.

Far Cry 5'in yayımlanan videosu!

Oyunun sinematik bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Oyunun yayımlanan videosunda korkunç sesler yükselen bir kilisenin içine giriyoruz. İlk video her ne kadar kısa da olsa oyunun ne kadar etkileyici olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu videonun oynanış sırasında eşli oyuncu modu gözlerden kaçmıyor ancak bu biraz daha farklı bir mod olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun videosuna göre bir keskin nişancıya, hava desteğine, köpeğe, bir tır sürücüsüne ve daha çok fazlasına sahibiz ve kötü adamlara karşı zafer elde edebilecek güç elimizde gibi gösterilmiş. Öyle mi değil mi ancak oyun çıktığı zaman anlarız.

Far Cry 5 ne zaman çıkıyor?

Far Cry 5'in çıkış tarihi 27 Şubat olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC için onaylandı. Oyunseverler bu tarihe kadar bekleyecek..

Peki siz Far Cry oyununu seviyor musunuz?