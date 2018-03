Ubisosoft'un yeni oyunu Far Cry 5'in 10 dakika içinde nasıl bittiğini sizlerle paylaşalım...

2004 yılından bu yana hayatımıza giren Far Cry serisi, her geçen yıl kendini tekrar ederek,gelişmiş grafikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Far Cry 4 ile toplama evresi yaşayan Far Cry, bu yükselişini 27 Mart 2018'sw çıkacak olan yeni oyunu Far Cry 5 ile devam ettirmek istiyor.

Sert konusu ile dikkatleri üzerine çeken Far Cry 5'in oynanış videoları oyun çıkmadan önce YouTube'da yayınlanmaya başladı. Eurogamer sitesi Far Cry 5'in sadece 10 dakika içinde bitebileceğini çektiği video ile göstermiş oldu.

Bildiğniz üzere Far Cry 4'ün başında Pagan Min sizi kaçırdıktan sonra beni 15 dakika bekle geliyorum diyor ve odadan çıkıyordu. Eğer kaçmayıp 15 dakika odada onu beklerseniz, Pagan Min döndüğünde size teşekkür ediyor ve sizi alıp oyunun sonuna götürüyor. Buna benzeyen bir easter egg'in Far Cry 5'te yer verilmesi oldukça güzel olduğunu düşünüyoruz.

Siz Far Cry 5'i merak ediyor musunuz?