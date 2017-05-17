Bir sürü tease ve iddiadan sonra, Far Cry 5 nihayet duyuruldu. Ubisoft, finansal raporu sırasında söylentilere uğrayan açık dünya savaş oyunu varlığını duyurdu.

Far Cry 5 resmen Ubisoft tarafından duyuruldu. Ayrıca yeni bir Assassin's Creed oyunu da ilan edildi. Assassin's Creed: Origins, geçmişteki Assassin's Creed oyunlarında ve Skyrim'de gördüklerimizin bir karışımı olan bir Mısır seti ve oyunu ile birlikte yüzen sadece bir isim olmasına rağmen, Ubisoft tam olarak ismini doğrulamadı.

Ubisoft, beklenen rol yapma oyunu South Park: Fractured But Whole'in durumuna dair bazı açıklamalarda yaptı. Oyun, yine ertelenmediği sürece yılın üçüncü çeyreğinde piyasada yerini alacak.

Şirket ayrıca ileride yapılacak tüm oyunların canlı hizmetlerle destekleneceğini vurguladı. Bu, yaklaşan başlıkların, hatta tek oyunculu deneyimler olanların bile çevrimiçi olması gerekeceği anlamına geliyor.

Sevilen efsanevi oyun yapılan resmi açıklama ile birlikte çıkış tarihleri de kesinleşmiş oldu. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte bu oyunları 2018 yılında piyasada göreceğiz.

Far Cry 5 ne zaman çıkıyor?

Ubisoft tam olarak Far Cry 5'ten başka hiçbir oyun hakkında bilgi vermedi. Ubisoft'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamadaoyunun sadece logosu ve 2018 yılında piyasada olacağı bilgisine yer verildi.

2018 yılının Nisan ayında Far Cry 5 oyunu piyasaya sürülecek. Bunun dışında bilgiye yer verilmedi. Far Cry 5 ile ilgili önemli detayların çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağı da söyleniyor. Muhtemelen 11 Haziran tarihinde başlayacak olan etkinlik kapsamında ayrıntılı bilgi verilecek.

Son olarak ortaya çıkan dedikodulara göre Far Cry 5 oyunu Vahşi Batı temalı bir oyun olabilir.

Peki siz Far Cry oyununu beğeniyor musunuz?