Ünlü bilim kurgu yazarı Ray Bradbury'nin eseri olan "Fahrenheit 451"den aynı isimle uyarlanacak olan TV filminin bir yeni fragmanı daha yayınlandı...

Fahrenheit 451, aslına bakacak olursanız Black Mirror gibi yapımlardan önce teknoloji dolı bir geleceğin ne kadar korkutucu olabilecepine dair ilk fikir üreten eserlerden biriydi. Yazarı Ray Bradbury'nin de zaten bilim kurgu ve fütüristik roman alanlarının, "babası" olduğunu düşünecek olursak gayet normal. Fakat bu muhteşem eserin uyarlamasının, harika bir kadroyla ve HBO gibi oldukça güzel dizilerin yayınlandığı kanalda yayınlanacağını duyduğunuzda heyecanlanacağınızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki ay yayınlanacak olan TV filmiyle ilgili daha önce 30 saniyelik bir "fragmanımsı" yayınlanmıştı. Şimdi de 1 dakikalık bir fragman olsa da sağlam bir bakış atmamızı sağlayan kısa bir fragman yayınlandı. Özellikle de "Guy Montag" karakterini oynayacak kişinin son zamanalrda Black Panther" filmindeki harika performansıyla Michael B.Jordan'ın olması gerçekten iyi bir karar gibi görünüyor.

Michael B. Jordan dışında filmde Michael Shannon, Sofia Boutella, Lilly Singh, Laura Harrier, ve Marton Donovan gibi isimleri de göreceğiz. "99 Ev" ve "Ailem İçin" gibi harika yapımların yazarlık ve yönetmenliğini üstlenen Ramin Bahrani tarafından yazılacak ve yönetilecek TV filmi, fragmanıyla birlikte de epeyce güzel gözüküyor. Kitapların yakılacağı ve kendimizi sorgulayacağımız anları ekranda görmeye hazır olun.