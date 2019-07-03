iOS 13, FaceTime görüşmesinde bulunan diğer kişilerin gözlerine bakmanıza izin verir.

Görünen o ki Apple, görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıların biraz taklit yapmalarına yardımcı olacak bir özelliği test ediyor gibi görünüyor. İOS 13 beta’nın üçüncü geliştirici sürümünde FaceTime Attention Correction adlı yeni bir özellik var ve bakışları kameraya bakıyormuş gibi görünmesini düzeltiyor.

Mobil üzerinden video konferans yaparken ortaya çıkan temel sorunlardan biri, görüşmeyi yapan kullanıcıların birbirine bakamadıklarıdır. Doğrudan kameraya bakmak zorunda kalan ya da ekranda beiren görüntüye bakanlar konuşmayı gerçekleştiren kişinin gözlerine hiç bakamıyor. Garip ama gerçek bu. Apple, şimdiler de bu sorunu düzeltmenin yollarını arıyor. iOS 13 ile FaceTime'da dikkatin düzeltilmesi üzerinde çalışmalarına devam eden şirket önemli bir konuya da değinmiş oluyor. Mike Rundle, Twitter'da, FaceTime'da Yüz Düzeltme adı verilen ve tam görüntülü aramada görünümünüzü düzeltmekten sorumlu olan ve iOS 13'ün en son beta sürümünde yer alan yeni bir özelliği görebileceğiniz bir ekran görüntüsü yayınladı. Kamera sensörüne bakıyorsunuz, konuştuğunuz kişinin yüzünün göründüğü ekrana değil.

Bu, hesaba göre, yüzümüzü algıladığından ve gerçek zamanlı olarak ekranlarımızın üzerinde göründüğümüzü simüle etmek için öğrencilerin yönelimini değiştirdiği için olağanüstü çalışan bir çözüm. Şu anda teknolojinin bu işlevi hayata geçirmek için nasıl çalıştığı bilinmiyor. Saçma ve anlamsız bir işlev gibi görünse de, gerçekte video konferansları tamamen değiştirebilecek küçük bir değişiklik. İki kişi arasında bir konuşma yapmak için görsel temas hayati önem taşıyor ve eğer dijital bariyer zaten devasa bir engelse, tam konuşmakta olan bir kişinin gözlerine bakamamak konuşmamızı daha fazla etkiliyor.

Peki siz bu sorunun farkında mıydınız? FaceTime görüşmelerinizden memnun musunuz?