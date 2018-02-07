Facebook'un yeni patentini aldığı teknoloji; eğitim durumu, internet kullanımı gibi verilerini toplayarak sosyoekonomik durumu tahmin edecek...

Cuma günü duyurulan yeni teknolojinin Facebook'un reklamları doğru kullanıcılara sunabilmesi için algoritmasını iyileştirmek amacıyla kullanıacağı belirtildi.

Patent başvurusunda Facebook kullanıcılarının sosyo-ekonomik gruplarını tahmin ederek üçüncü partilerin sponsorlu içerikleri daha hedefli bir kitleye ulaşatırılacak ve sistem kullanıcılara daha cazip bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. ifadelerine yer verildi.

Kişilerin seyahat geçmişi, ne tür aygıtlar kullandığı, hangi aygıtların internet bağlantısı olduğu, öğrenim durumları gibi bilgileri toplaması bekleniyor. Buna karşın, kullanıcılara gelirlerinin sorulmayacağı belirtiliyor.

Facebook bundan sonra ayırımcılık mı yapacak?