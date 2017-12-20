Facebook'un gizleme özelliği sayesinde 30 gün boyunca sayfaları sessize alabileceksiniz...

Yeniliklere son hızıyla devam eden Facebook, şimdi de gizlenme özelliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Facebook'un gizlenme özelliği sayesinde arkadaşlarınızı ve beğendiniz sayfaları sessize alabileceksiniz.

Twitter'da bulunan sessize al özelliği gibi çalışacak olan bu sistem sayesinde arkadaşlarınızı ve takip ettiğiniz sayfaları 30 gün boyunca göstermeyecek.

Facebook'un gizlenme özelliği Takibi Bırak/Gizle sistemine de benziyor. Ancak Takibi Bırak/Gizle özelliği sonsuza kadar aktif olurken, bu özellik 30 günlük bir opsiyon sunacak.

Facebook'un bu özelliği 2018'in başında tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor. Keşke Instagram'a da gelse dediğimiz sessize alma özelliği, 2018'de Facebook'tan sonra Instagram'a da gelebilir.

Siz Facebook'un sessize al özelliğini nasıl buldunuz?