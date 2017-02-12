Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde hesabı üzerinden bir görsel paylaştı. Bununla birlikte Facebook'un sessiz odalar inşa edildiği görüldü.

Facebook laboratuarında sessiz oda mı?

İlk duyduğunuz da biraz garipseyebilirsiniz. Zuckerberg'in yeni projesi sessiz odalar yeni teknolojiler için önemli bir ayak olacak. Oculus Rift'i bünyesine kattıktan sonra farklılıklar ile gelmek isteyen büyük projelere imza atmak isteyen Zuckerberg, Washington'da bir araştırma laboratuvarı kurdu laboratuvarlarda sessiz odalar bulunuyor. Şuanda inşa edilen teknoloji geleceğin daha çabuk gelmesini sağlayan odalar ile sanal gerçekliğin sınırları zorlanacak.

Zuckerberg sessiz odalar için "Redmond, Washington'daki Oculus Araştırma laboratuvarımızı ziyaret ettik ve dünyanın en iyi bilim adamları ve mühendislerinden bazıları sanal ve artı gerçekliğin sınırlarını zorluyordu. Ekibin başında Michael Abrash bulunuyor ve gelişmiş optik, göz izleme, karışık gerçeklik ve insan vücudunu haritalamak için yeni yollar gibi konular üzerinde duruyor. Hedef, VR ve AR'ı hepimiz istediğimiz şey haline getirmektir. Herhangi bir yere girebilecek kadar küçük gözlükler, her şeyi deneyimlemenizi sağlayan yazılımlar ve fiziksel dünyayla yaptığınız gibi sanal dünyayla etkileşime girmenizi sağlayan teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Oculus Rift, şimdiye kadar satın alabileceğiniz en iyi VR deneyimi ve bu laboratuarda şu anda inşa edilen teknoloji, geleceğin daha çabuk gelmesini sağlıyor." sözlerini gönderisinde kullandı.

Yani anlayacağımız şu ki Facebook sessiz odaları göz bebeği Oculus Rift'in ses deneylerini yapmak için kurdu. Oculus Rift'in ses deneylerini yapmak için kurduğu ifadeden bundan başka birşey anlaşılmadığı ortada. Zuckerberg'in bu projeye çok önem verdiği biliniyor. Bizde merakla Facebook'un ilerde Oculus Rift için neler yapacağını bekliyoruz.

Peki sizce Zuckerberg, istediği devrimsel yenilikleri sunabilecek mi?