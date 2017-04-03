Facebook, kişisel tercihlerinize ve arkadaşlarınızın sevdiği veya izlediği şeyleri temel alarak yeni bir düğme ile güncellendi..

Facebook, sessizce seçkin sayıda kullanıcıya yeni bir özellik ve simge ekledi. Facebook roket simgesi, uygulamanın alt kısmında, iOS'de ve Android'de uygulamanın üst kısmında görünür. Bu ikinci haber kaynağı, Facebook kullanıcılarının ilgisini çekeceğine inandığı videoları, hikayeleri ve diğer içerikleri göstermektedir.

Roket içeriği çok sayıda yerel içerik sunar; bu nedenle, coğrafi konumumun yakınında popüler olan yayınları göstermesi mümkündür. Bu ikinci yayın, büyük olasılıkla Facebook algoritmaları tarafından işletilen bir kişinin Beğenilenleri ve önceki ilgi alanlarına dayalı olarak koleksiyondur. Tipik olarak Facebook, yeni özelliklerini kullanıcıların küçük bir alt kümesinde test eder.

Facebook kullanıcıları bu nedenle başka bir yeniliği de kullanmaya başladılar. Bir roket simgesi ve dünya çapındaki bazı kullanıcılarn uygulamasında göründü. Facebook, beğeneceğinizi düşündüğü içerikleri size sunacak olup Roket'te görüntülenen öğeler daha önce beğendiklerinize benzeyen sayfalardan ve arkadaşlarınızın beğendiği popüler içerik sayfalardan geliyor.

Peki siz roket simgesinin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?