Facebook'un üçüncü parti oyun ve uygulama davetlerine son verileceği duyuruldu...

Facebook'ta oyun oynayanların Facebook arkadaşlarına sık sık gönderdikleri oyun ve uygulama davetleri sonunda tarihe karışıyor. Neredeyse bütün kullanıcıların halihazırda engellediği bu davetler, bir zamanlar Facebook'un büyüme stratejisinde kritik bir rol oynamıştı.

Facebook üzerinden oynanan bu oyunların kullanılan uygulamaların davetleri yavaş yavaş kesilecek. Facebook bu özelliği kademeli olarak kaldıracaklarını en geç 6 Şubat 2018 tarihinde biteceğini belirtti. Bu tarihten sonra arkadaşlarınıza ve size davetler gönderemeyecekler.

Facebook aynı zamanda, web sayfalarına ve uygulamalara eklenen Beğen tuşunu da kaldırıyor. Sosyal ağ iki özelliğin daha tarihe karışacağını duyurdu. İnsanları arkadaş olarak eklemeden takip etmeye yardımcı olan Takip Et tuşu ve Facebook yorumlarının farklı sitelerde görüntülenmesini sağlayan özellik de kullanım dışı kalacak.



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