Snapchat klonu olmasıyla dikkatleri üstüne çeken Facebook şimdilerde hikaye özelliğini ilk olarak sahibi olduğu Instagram'dan sonra Facebook'ta deniyor.

Mart ayında hikayeler özelliği ana platformuna entegre oldu. Facebook, Instagram'da hikayeler konusunda başarı gösteremedi. Her ne kadar başarılı olamasa da hikayeler özelliğini masaüstü için kullanıma açıyor.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu özelliğin test sürecine başlandı. İlk olarak sadece arkadaşlar ve onların alt kümeleriyle paylaşılabilen hikayeler geçtiğimiz günlerde de herkese açık paylaşımları desteklemeye başladı. Hikayeler'in masaüstü kullanımı şimdilik bazı kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Masaüstü versiyonu mobil ile aynı şekilde çalışma gösterecek. Hikayeler özelliği Facebook sözcüsünün açıklamalarına göre test sürecinin bitirmesinin ardından tüm Facebook kullanıcıları için aktif olacak.

Peki siz Facebook'ta hikayeler özelliğini kullanıyor musunuz?