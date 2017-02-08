Snapchat'i satın almak isteyen ancak red cevabı alan Facebook, yaptığı yeniliklerle ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor.

Snapchat benzeri Flash uygulamasını tanıttı. Facebook'un Snapchat çakması olan yen uygulama oldukça güzel görünüyor. Çakması dediğimiz gibi yüz filtreleri içeriyor. Snapchat benzeri olan bu uygulama ile arkadaşlarınıza fotoğraf ve video gönderimini hızlı bir şekilde yapabiliyor bununla birlikte çeşitli yüz filtreleriyle içerikleri çeşitlendirmek mümkün oluyor. Arkadaşlarınızla tıpkı Snapchat gibi mesajlaşmanıza da imkan sağayan uygulama bir hayli Snapchat kolunu olarak karşımıza çıkıyor.

Facebook'un Flash uygulamasının tutup tutmayacağı henüz bilinmiyor ancak hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılıyor. Facebook'un ayrı bir uygulamasını tercih etmek istemeyen kullanıcılar Snapchat kullanmayı tercih edebiliri. Facebook'un bu yöndeki çalışmaları ilk değil. Uygulama eğer tutulmazsa mağazalardan kaldırılabilir.

Peki siz Facebook'un Snapchat taklidi uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?