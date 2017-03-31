Facebook'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Snapchat'i almak isteyen ancak bunu elde edemeyen Facebook, firmanın ekmeğine yağ sürüyor.

Instagram'a hikayeler özelliği geldi. Kimi eleştirdi kimi beğendi. Ardından WhatsApp'a geldi. Bir sonrasında Messenger'a geldi. Şimdi de Facebook'a geldi. Bununla birlikte kullanıcılar filtre kullanabiliyor. Snapchat, filtrelerinin yer aldığı yeni güncelleme ile birlikte Facebook'un saldırgan politikasını net bir şekilde görüyoruz.

1.65 milyar insanın kullandığı sosyal medya devi Facebook, zamanında teklif yaptığı ancak alamadığı Snapchat'i bitirmek için tüm çalışmalarına devam ediyor. Snapchat ile tanıdığımız 24 saat sonra kaybolan gönderileri artık kullandığımız tüm sosyal medya hesaplarında görmemiz mümkün. Android ve iOS için gelmeye başlayan güncelleme kademe kademe olarak telefonlara aktarılıyor olup Snapchat'in yükselmeye başladığı son günlerde en güçlü kozunu oynayan Facebook, gücünü bir şekilde göstermenin peşinde.

Peki Facebook hikayeler nasıl kullanılır?

Facebook'un yeni güncellemesiyle birlikte yeniden tasarlanan bir uygulama içi kamera yer alıyor. Kısa öykülerden oluşan yeni bir yayın oluşturabildiği gibi Direct olarak özel mesajlaşma da gelmiş bulunuyor. Bu gönderilerinizi özel olarak arkadaşlarınıza göndermeniz de mümkün. Tam anlamıyla Snapchat olma yönünde Facebook'un gittiğini söylememiz mümkün.

Çekmiş olduğunuz fotoğrafları süsleyebiliyor ve üzerine yazılar yazabiliyorsunuz. Bu gönderiler tıpkı Snapchat gibi 24 saat içerisinde kayboluyor. Facebook'ta bu özellik tam olarak nasıl sindirilir bilemiyoruz ancak bunun son derece iddialı bir güncelleme olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz Facebook'un Snapchat'a yönelik saldırıları hakkında ne düşünüyorsunuz?