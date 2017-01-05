Facebook üzerinden her gün milyonlarca fotoğraf yüklenirken bu fotoğrafların daha iyi şekilde anlaşılması adına etiketlendiği ortaya çıktı.

Facebook yönetimi tarafından yapılan yeni sistem sayesinde Facebook yönetimdeki tüm platformlarda fotoğraflar özel bir şekilde etkileniyor. Konu ile ilgili elde edilen bilgilerde özel bir yapay zekanın kullanıldığı etiketleme işlemleri sayesinde fotoğraflar daha anlaşılır kılınıyor.

Otomatik Olarak Etiketleniyor

Sisteme yüklenen her fotoğraf için geçerli olan bu işlemler otomatik bir şekilde yapılıyor. Üstelik kullanıcılar yükledikleri fotoğrafların yapay zeka tarafından nasıl göründüğünü de kontrol edebiliyor. Fotoğraflarınızda Facebook tarafından eklenen etiketleri görmek için sizler de internet tarayıcısı üzerinden fotoğrafa sağ tıklayabilir ve incele seçeneğiyle Facebook tarafından fotoğraflara eklenen etiketleri görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğrafta ne olduğuna dair yapay zeka tarafından eklenen bu etiketler böylece ilerleyen dönemlerde daha fazla özelliğin kullanılmasında da önemli bir veri sağlayacak. Facebook yaptığı bu etiketlendirme işlemiyle birlikte kullanıcıların fotoğraflarını daha da anlamlı hale getirirken kullanıcıların sadece bir fotoğraf yüklemesinin ardından dahi arka planda pek çok farklı işlemi çalıştırdığı da görülebiliyor.

Konu ile ilgili yapılan incelemelerde insan sayısı, fotoğrafın ne olduğu konusunda genel fikrin, doğa, hayvan ya da insan fotoğrafları gibi farklı kategorilendirmenin yapıldığı da görülebiliyor. Siz de fotoğraflarınız için kolay bir şekilde etiketleri kontrol edebilir ve Facebook'un bu farklı teknolojisini deneyebilirsiniz.