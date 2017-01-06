İzmir'de yaşanan patlama olayının ardından Facebook kullanıcılara güvenlik konusunda destek sağladı.

Facebook tarafından geliştirilen ve güvendeyim olarak adlandırılan yeni özellik, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan toplumsal olaylarda kişilerin güvende olduğunu bildirmesi için büyük bir kolaylık sağlıyor.

İzmir’de Patlama!

Dün Türkiye'de büyük bir üzüntü yaratan terör saldırısı İzmir'de gerçekleşirken, İzmir'de bulunan kullanıcılara yönelik Facebook tarafından güvendeyim özelliği açıldı. İzmir'de bulunan kişiler Facebook uygulamasını açtıktan sonra Güvendeyim Bölümü üzerinden durumunun iyi olduğunu tüm arkadaşları ile paylaşabilirdi. Bu bakımdan İzmir'de yaşanan olaya kendi şartları dahilinde yardım imkanı sağlayan Facebook, kullanıcıların birbirinden daha kolay ve hızlı bir şekilde haberdar olmasında sağladı.

Anasayfada en üst bölümünde yer alan güvendeyim alanı kişilerin güvendeyim ya da etkilenen bölgede değilim seçeneklerinden birini seçmesi ile birlikte aktif hale geliyor. Kişiler profili üzerinden seçim yaptıktan sonra yaptıkları seçimlerin yine profilleri üzerinden görülebilmesini ve güvende olduğunun arkadaşları tarafından öğrenilmesini sağlıyor.

Daha önce de pek çok kez farklı olaylarda aktif hale getirilen Facebook'un yeni özelliği kullanıcılar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor. Patlama ve deprem gibi doğa olayları sonrasında iletişim kurmak son derece zor olduğu gibi kişilerin tüm arkadaş çevresine güvende olduğunu belirtmesi Facebook ile işleri çok daha kolay bir hale getiriyor.