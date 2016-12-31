Facebook'ta kişilerin ayarları açık olması halinde başkaları tarafından fotoğraflarda etkilenmesi mümkün. Peki, bu nasıl duvardan kaldırılır?

Kişiler Facebook’taki fotoğraflarda yer almak istemiyorsa, bu konuda gizlilik ayarları devreye giriyor. İsterseniz fotoğrafları kaldırabilir isterseniz de gizleyebilirsiniz. İşte Facebook’ta yapabileceğiniz bu özel ayarlar.

Facebook’taki Fotoğraflardan Etiket Kaldırma!

Etiketlendiğiniz bir fotoğrafı zaman tünelinizden kaldırmak istiyorsanız önce profilinize girip fotoğraflara, ardından da Etiketlendiğin Fotoğraflara tıklayın. İstemediğiniz fotoğrafa tıklayınca açılan pencerede Zaman Tünelinde İzin Verildi menüsünü göreceksiniz. Onu Zaman Tünelinde Gizlendi olarak değiştirin. Buna alternatif olarak fotoğrafın üzerine gelin, altta beliren Seçeneklere tıklayıp Etiketi Kaldır’ı seçin. Böylece size ait etiketi tamamen kaldırabilirsiniz. Bu durumda bu fotoğrafı başka yerlerde gören kişiler de sizin etiketlendiğinizi göremezler.

Google Arama Sonuçlarından Kendinizi Silin!

Profil fotoğrafınızın ve profilinizin Google aramalarında görünmesini de önleyebilirsiniz. Bu sayede Google'da adınızı aratan kişiler bu fotoğrafı göremez. Bunun için yine Ayarlar girip soldan Gizlilik’e tıklayın, en alttaki Facebook'un dışındaki arama motorlarının, profiline bağlantı vermesini istiyor musun? Ayarını hayır yapın.

Bu ayarları yaparak gizliliğinizi Facebook’ta daha iyi hale getirebilirsiniz. Özellikle internet dünyasında profil bilgileri ile yer almak istemeyen kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Facebook gizlilik bölümünde sağladığı imkanlar sayesinde sizlere bu konuda seçenekleri oldukça geniş bir şekilde sunuyor.