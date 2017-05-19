Avrupa Komisyonu, 18 Mayıs Perşembe günü sohbet uygulaması WhatsApp'ı satın almasıyla ilgili yanıltıcı bilgiler sunmaktan Facebook'a 110 milyon avro para cezası verdi.

AB rekabet müşaviri Margrethe Vestager, Perşembe sabahı Twitter aracılığıyla kararı WhatsApp'ı devraldığında Facebook'un "yanlış / yanıltıcı bilgilere" yer verdiğini açıkladı. Üç yıl önce, Facebook bir mesajlaşma servisi olan WhatsApp'u satın aldı.

Komisyon, birleşmelerin rekabeti bozan durumlara yol açmadığını kontrol etmenin bir parçası olarak komisyona Facebook kullanıcılarının ve WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını bağlayamadığını söyledi.

Bunu takiben, AB'nin antitröst davalarını soruşturmaktan sorumlu yürütme organı olan komisyon, geçtiğimiz Aralık ayında Facebook'a karşı bir dava açtı. Altı ay sonra, Facebook'un AB'yi yanlış yönlendirdiğine karar verdi.

Avrupa Birliği politika düzenleyicileri, Perşembe günü Facebook'a 2014 yılında mesajlaşma servisinin WhatsApp'ini edinme anlaşmasından sonra inceleme yaptı. Bununla birlikte bu durumun incelemesi sırasında yanıltıcı bilgi vererek 110 milyon euro para cezası verildi.

AB'nin rekabet gözlemcisi olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, "orantılı ve caydırıcı bir ceza" olarak nitelendirerek Facebook'un adaşı platformu ve WhatsApp'daki kullanıcı hesaplarıyla otomatik olarak eşleşemeyeceğini söyledi ancak iki yıl sonra tam olarak bunu yapan bir hizmet başlattığını söyledi. .

Komisyon, Facebook'un 2014 birleşme inceleme sürecindeki açıklamalarının aksine, otomatik olarak Facebook'u ve WhatsApp kullanıcılarının kimliklerini eşleştirmenin teknik imkânının 2014'te var olduğunu ve bu Facebook personelinin böyle bir olasılığın farkında olduğunu söyledi. Facebook, yaptığı açıklamada, 2014 dosyalarında yapılan hataların kasıt olmadığını ve Komisyonun birleşme incelemesinin sonucundan etkilenmediklerini doğruladıklarını söyledi.

Facebook'un aldığı ceza için ne düşünüyorsunuz?