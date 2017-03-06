Facebook nihayet kullanıcılardan gelen binlerce talep üzerine beğenmeme butonuna kapılıyor.

Eğer bir Facebook kullanıcısıysanız, sosyal ağın en çok istediği şey nedir?

Beğenmedim bir düğme dediysen, yalnız değilsin. Facebook kullanıcıları uzun süredir Facebook platformundan bunu talep ettiler ve sonunda istedikleri şey oluyor.

Facebook, kullanıcılardan gelen yüksek taleplere yanıt olarak ilk kez "beğenmedim" düğmesini deniyor. Bu özellik, Messenger uygulamasında, bireysel mesajlara yanıt verme seçeneğine sahip az sayıda kişiye aktarıldı.

Bir Facebook temsilcisi, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Messenger'ı daha eğlenceli ve çekici hale getirmenin yollarını her zaman test ediyoruz. insanların duygularını en iyi ifade eden bir emoji paylaşmasına olanak tanıyan küçük bir test." ifadelerini kullandı.

Facebook en çok istenen özelliklerden biri için kolları sıvadı. Bir sohbet mesajının üzerine geldiğinizde, bazı kullanıcılar için çeşitli emoji ile yanıt vermelerine izin veren bir emoji simgesi görünüyor.

Bunun yerine, Facebook'un tepki emojileri, bir öfkeli emoji ve olumsuz duyguları ifade eden ağlayan bir emoji içeriyordu.

Peki siz Facebook'un beğenmeme tuşu için ne düşünüyorsunuz?