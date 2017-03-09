Sanal gerçeklik konusunda milyarlarca dolar ve büyük bir kaynak ayıran Facebook, bu kez ilk sanal gerçeklik uygulamasıyla karşııza çıkıyor.

Facebook 360 adında ilk sanal gerçeklik uygulaması gün yüzüne çıktı. Sanal gerçeklik konusunda yatırım için geri çekilmeyen Facebook tarihin en büyük yatırımlarından birini yapıyor. Bununla birlikte Facebok'un eksik kaldığı tek noktada kapanacak. Facebook'un ilk sanal gerçeklik uygulaması olarak karşımıza çıkan Facebook 360 tarihteki yerini alıyor.

25 milyondan fazla 360 derecelik fotoğraf yüklendiğini düşünecek olduğumuz zaman bu yeniliğin bir hayli işe yarayacağını söylememiz de mümkün. Sanal gerçeklik uygulamasıyla birlikte artık 360 derece videolar ve fotoğraflar artık çok daha görüntülenebilecek. Sadece şimdihye kadar Facebook'a 1 milyondan fazla 360 derecelik video yüklendiğini belirtirsek bu yeniliğin bir hayli işe yarayacağını söylemekte yanlış olmayacaktır.

Gönderilere kuşbakışı görüntüleme olanağı sağlayacak olan Facebook direkt olarak içerik üreticilerinden ya da medya kuruluşlarından geliyor olup Following adındaki kaynak üzerinden ise tahmin edebileceğiniz üzere arkadaşlarınızın ve takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı içeriklere de göz atabilirsiniz.

Saved sekmesi ile birlikte internette gördüklerinizi kayıt altına alabilecek fırsatını bulunca da içerikleri çok daha etkileyici bir şekilde görüntüleyebileceksiniz.

Facebook 360'ın Timeline adını adını taşıyan bir diğer sekme ise kendi 360 derecelik fotoğraf ve videolarınızı tek bir alanda buluşturma konusunda imkan sağlayak.

Peki siz Facebook'un sanal gerçeklik deneyimi hakkında ne düşünüyorsunuz?