Facebook, para karşılığında uygulama verilerini takip etmek için yeni bir çalışma programı başlattı.

Facebook’un en yeni uygulaması telefonunuzu nasıl kullandığınızı izlemenize ve karşılığında size ödeme yapmak istiyor. Study, yüklü uygulamalarınız, kullanım süreleriniz, konumunuz, cihazınız ve ağınız dahil geniş kullanım davranışını kaydedecek yeni bir pazarlama araştırması uygulamasıdır.

Facebook daha sonra, kendi ürün setini geliştirmek amacıyla kullanıcılar tarafından hangi uygulamaların tercih edildiğini öğrenmek için bu meta verileri kullanacağını iddia ediyor. Gizlilik açısından Facebook, kullanıcı içeriğini, şifreleri veya mesajları toplamayacağını ve verilerin üçüncü taraflara ulaşmayacağını söylüyor.

Kullanıcıları uygulamaya kullanmaya başlamak için, Facebook yeni hedef reklamlar yayınlayacak ve bu da kişiden yaşını ve diğer kişisel bilgilerini doğrulamasını isteyecektir. Facebook söylenen bilgileri doğruladıktan sonra Study uygulamasını indirmenize ve detaylarınızla giriş yapmanıza izin verecektir.Kurulum sürecinde, uygulama size topladığı tüm verileri ve nasıl kullanılacağını tekrar gösterecektir.

Katılımcıların ayrıca finansal tazminat için kullanılacak PayPal hesaplarını sağlamaları gerekecektir. Kesin miktar hala resmi olarak ayrıntılı değildir. Uygulamayı başlattıktan ve çalıştırdıktan sonra, katılımcılara çalışma programının bir parçası olduklarını düzenli aralıklarla hatırlatacak. Kullanıcılar, uygulamayı kaldırmayı ve Facebook'a katılımlarını istedikleri zaman iptal edebilir. Başlangıçta, Eğitim ABD ve Hindistan'daki Android kullanıcılarına özel kalacaktır. Facebook daha sonra zaman içinde gelişmeler katacağını ve daha fazla ülkeye erişimini artıracağını söylüyor.

Peki Facebook'un bu stratejisini nasıl buldunuz?