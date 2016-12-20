Facebook ve Twitter Neden Yavaşladı?

Dünya genelinde ses getiren suikast girişimi dün Ankara'da yaşandı. Özel bir etkinliğe katılan Ankara Rus büyükelçisine yapılan silahlı saldırı geniş bir yer buldu ve pek çok ülkenin basınında manşetten bu haber verildi. Kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yapılmasının önlenebilmesi adına Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlara özel önlemleri alındı.

Sosyal Medyada Yavaşlatma

Alınan önlemler kapsamında kişilerin sosyal medya ağlarını kullanması mümkün olmazken yaklaşık gece boyunca süren yavaşlık nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşım yapılamadığı gibi spekülasyonlara da böylece izin verilmedi.

Türkiye’de Neler Oluyor?

Yaşanan olumsuz olayın ardından gözler Rusya ve Türkiye yetkililerinden gelecek açıklamalara çevrildi. Yapılan açıklamada bu olayın suikast olmasından ziyade iki ülkenin ilişkilerinin bozulması adına özel bir plan olduğu üzerine vurgu yapıldı. Yaşanan olayın ardından sosyal medya üzerinden bilgi alınamaması, spekülasyonlara yol açmadığı gibi gece saatleri itibariyle Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalardaki mevcut engellemeler kaldırıldı ve kişiler sorunsuz bir şekilde yine sosyal medya sitelerini kullanmaya devam etti.

Son dönemlerde yaşanan toplumsal olaylar sonrasında benzer engellemelerin sıklıkla yapıldığı görülürken bu durumun en önemli avantajlarından bir tanesi çeşitli spekülasyonlara yer verilmemesi.