Sosyal medya ağlarının devlerinden olan Facebook yaşamış olduğu tüm aksiliklere rağmen yine de büyümeye devam etti.

2011 yılında Facebook, 1 milyar aktif aylık kullanıcı sayısına daha da yakınlaştı ve can sıkıcı bir krizle karşı karşıya kaldı: kişilerin rızaları olmadan fotoğraflarda kişileri etiketleyen bir yüz tanıma algoritmasıyla ilgili karışıklık yaşandı. Altı yıl sonra ve Facebook 2 milyar kullanıcı kilometre taşına yaklaştığında, bu şikayet neredeyse tuhaf görünüyor.

Bugün dünyanın en büyük sosyal ağının karşılaştığı sorunları düşünün. Menlo Park, Kaliforniya, şirket ABD'deki ve yurtdışındaki seçimin sonuçlarını potansiyel olarak etkileyebilecek propaganda ve yanlış bilgi yaymak için ateş alıyor. Nefret ve terör gruplarının kendi platformunda kışkırtmalarına izin verilmesi nedeniyle eleştiriliyor. Ve intihar ve cinayetlerin korkunç videolarını da canlı olarak halen yayınlanıyor. Bunun önüne geçmek elbette mümkün değil.

Tüm bu yaşanan aksiliklere rağmen Facebook'un dünya nüfusunun dörtte birine ulaştığı bir zamanda gelmesi, şirket için kazancın ne kadar arttığının altını çiziyor. İnsanları, daha önce hiç yaşamadığınız şekilde bağlar ve bazı ülkelerde özgürce konuşma imkânı sağlıyor. Facebook, Silikon Vadisi'ndeki dünyayı değiştiren bir ironi olmadan ilan edebilen az sayıdaki şirketten biridir.

Büyük sermayeyle donanmış olan ulusun beşinci en büyük şirketi piyasa değeri ile hissedarların ihtiyaçlarını ve hizmet verdiği toplulukları göz önünde bulundurmak zorundadır. Facebook, bir sonraki milyar kullanıcıya doğru yolculuğuna nasıl giderse, sadece şirketin mali sağlığını değil, aynı zamanda ürünlerinin etkisindeki toplumların sağlığını da gösterebilir.

Peki siz Facebook kullanıyor musunuz?