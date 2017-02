Facebook'taki Sahte Hesapları Görebilirsiniz!

Hepimizinde bildiği gibi en popüler olan sosyal ağlar birçok saldırıya maruz kalabiliyor ve bu olanlar da kullanıcıları fazlasıyla rahat ediyor. İşte tam da bu konu da Google,2016 senesinin son aylarında sahte hesaplara karşı önlem alaccaklarını ve sahte haber sitelerine savaş açacaklarını ilan etmişti. Duyurunun yapılmasından sonra Facebook aynı konu üzerine şikayetçi olduğunu ve savaşa katılacaklarını açıkladı.

Yapılmış açıklamalar sonrasında Facebook'dan herhangi bir icraat olmayınca kullanıcılar hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat geliştiriciler Facebooktan daha hızlı tuttular ellerini ve Clikbait sayesinde sahte hesaplara karşı linke tıklayınca karşılaştığımız aldanmaları engelleyecek bir çalışma düzenledi. Google Chrome için daha önce geliştirilen This is Clikbait eklenmesi ile Facebook anasayfanızda yer alan Clikbait ile sahte hesapları görmeyi mümkün kılıyor.

Gerçek haberler ''Not a Clikbait'' sahte haberler ''This is Clikbait'' ve sahte olma ihtimali yüksek haberler olan haberler de ise ''x%Clikbait'' şeklinde Facebook görselinin alt bölümünde yer alıyor.