Facebook'ta Yılın Oyunları Listelendi

Facebook tarafından yapılan resmi açıklamalarda özellikle 2016 yılı boyunca en çok oynanan ve ilgi gören oyunları sıralaması yapıldı. Birçok farklı kategoride belirlenen oyunlar hakkında detaylı bilgiler de paylaşılırken yılın oyunu Gardenscapes olarak adlandırılan bahçe oyunu oldu.

Gardenscapes Dikkat Çekti!

Yapılan açıklamalarda tarayıcı ve mobil platformlar üzerinden oynanan oyunlar için çeşitli sıralamalar gerçekleştirilirken pek çok farklı kategori altında oyunların sıralanması pek çok farklı oyunun da yine sıralamaya girmesini sağladı. 2016 yılı içerisinde özellikle Facebook üzerinden tarayıcılar aracılığıyla oynanan ve ilgi çeken oyunlar şöyle;

Poker Heat

Naruto Online

Taonga: The Island Farm

Liberators

Bejeweled Stars .

League of Angels II .

Take 5 Free Slots

Slots—Wizard of Oz

En İyi Mobil Oyunlar

Pokémon GO ve Clash Royale mobil oyun kategorisinde ilk sıraları paylaşan oyunlar arasında yer aldı. 2016 yılı genelinde özellikle Pokemon Go ve Clash Royal gibi oyunlar milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilirken sadece bu oyunlar için dünya genelinde büyük bir akım başlatılmıştı. Facebook özellikle 2016 yılı içerisinde kullanıcılar ile buluşturduğu Facebook GameRoom adı verilen yeni uygulamasıyla oyun oynamayı daha kolay bir hale getirdi gibi kişilerin Facebook'tan bağımsız bir şekilde masaüstünden giriş yapabileceği bu uygulama ile oyun oynamayı daha da basitleştirdi.