Facebook'ta Radyo Yayını Başlayacak

Facebook milyonlarca kullanıcısı ile bu alanda en önemli ve en güçlü sitelerden bir tanesi olurken sosyal medya kavramının gelişmesini ve günümüzün en önemli kavramlarından birisinin olmasını sağladı. Facebook şimdi ise radyo hizmetiyle de farklı bir deneyim sunacak.

Canlı Yayın Konusunda Gelişiyor

Canlı yayın konusunda farklı bir özellik eklemek isteyen Facebook radyo yayınlarıyla kişilerin Facebook kullanımı sırasında bu canlı yayınlara dahil olmasını sağlayacak. Yapılan paylaşımlarda özellikle Facebook tarafından resmi radyo kanalının açılacağı ve ilerleyen dönemlerde farklı medyaların da Facebook üzerinden canlı yayın yapabilmesi adına gerekli altyapının oluşturulacağı belirtiliyor.

Facebook özellikle canlı video konusunda yaptığı geliştirmeler ile hem yatırımlarını arttırmış hem de bu canlı yayın servisini etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamıştı. Benzer bir işlemin radyo servisleri için de yapılması ve bu alanda da Facebook'un yine en iddialı sitelerden birisi haline gelmesi bekleniyor. Şu an için oluşturulacak radyo ile ilgili tüm detaylar belirtilmemiş olsa da kişilerin site ziyareti sırasında radyo yayınlarına katılabileceği, arka planda radyo yayınları dinleyebileceği tahmin ediliyor. Bu açıdan gerek Facebook gerek diğer yayın organları tarafından yapılacak radyo yayınları sayesinde sosyal medyada farklı bir dönem başlatılmış olacak.