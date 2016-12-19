Facebook, Sahte Haberler Yüzünden Almanya ile Karşı Karşıya!

Facebook sahte haber sorunu için düzenlemelere başladı ancak Almanya Başkabanı Merkel bu konuda oldukça kararlı. Eğer Facebook bu sorunu düzeltmezse her sahte haber için ceza yaptırımına maruz kalabiliyor. 500 bin euro gibi ciddi bir para söz konusu. Sahte haber içeren mesaları kaldırmak konusunda başarısız olursa önerilern mevzuatı 500.000 € ceza artırımı olacaktır.

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olmasının sorununu yaşayan Facebook'un milyonlarca aktif kullanıcısı var. Ve bunlardan bazıları ne yazık ki provakasyon amaçlı sahte haber yayınlaması yapıyor. Bunlarla tek tek artık uğraşamayan Facebook son günlerde yeni bir buton olacağını bununla birlikte kullanıcıların sahte haber bildirisinde bulunabileceğini duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel ise sahte haberlerin seçimlerde önemli rol oynadığını ülkenin kaderini değiştirebileceğini işaret ederek popüler olan sosyal ağ Facebook'un bu açıdan tehlike teşkil ettiğini açıkladı. Ayrıca Merkel bu açıklamasında sahte haberler konusunda geri adım atmayacağını ceza yaptırımı ile gelebileceklerini belirtti. Facebook'a sahte haberler nedeniyle yasal yaptırım uygulaması yapmayı planlayan Almanya her sahte haber için rekor bir ceza istiyor.

Eğer Facebook bu cezayla karşı karşıya gelmek istemiyorsa Almanya'da iyi bir ekip ile iletişim bürosu kurmalı ve sahte yazı içeriklerini biran önce yayından kaldırmalı. Bu durum Facebook'un iletişim bürosunun olmadığı ülkeleri de harekete geçirebileceği için Almanya pazarını bırakarak ülkeden çekilebileceği söz konusu.

Sizce Facebook, Almanya'nın bu hareketiyle ne yapacak?