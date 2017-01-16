Facebook,'sahte haberler' uygulamasını Almanya'da başlatıyor. Peki Facebook neden bunu yaptı?

Facebook, Almanya ile daha önce sahte haberler sebebiyle yüz göz olmuştu. Öyle ki Facebook'un Almanya'da yasaklanabileceği bilgileri yer almıştı. Bunun yanısıra sahte haberler sebebiyle Almanya'nın Facebook'a ciddi ceza yaptırım uygulayabileceği söz konusuydu. Alman milletvekilleri de seçim öncesinde internet üzerinden olabilecek gerçeği yansıtmayan sahte haberler konusunda endişelerini sosyal ağ devi Facebook'a bildirdi.

Geçtiğimiz günlerse ise yapılan Angela Merkel, vatandaşları sahte haber konusunda uyanık olmaları konusunda uyarmış olabilecek sorunların önüne geçmek için elinden geleni yapmıştı. Seçim sürecinde yaşanabilecek sahte haberler ile ülkenin geleceğinin sabotaj olacağını bildiren Merkel'in bu sert uyarıları sonuçlandı. Facebook, Almanya için sahte haber filtresi özelliğini duyurdu.

Peki sahte haber filtresi nedir?

Facebook kullanıcılarının kullanabileceği bu özellik aracılığıyla sahte haberleri bildirebilirsiniz. Kullanıcılardan gelen şikayetlerin tamamı Berlin'de yer alan ve kar amacı gütmeyen haber kuruluşu tarafından bu haberler değerlendirilecek olup bu şekilde sahte haberlerin önüne geçilecek. Facebook'un bu konuda iyi bir ekiple çalışması Almanya ile karşı karşıya gelmemesi adına oldukça önemli.

Facebook'un sahte haber filtresini Almanya için aktif etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?