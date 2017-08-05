WhatsApp şimdi renkli metin durumu özelliğini test ediyor. Bu özellik geçen yıl Facebook'ta tanıtıldı.

Geçen yılın sonlarında, Facebook, kullanıcıların durum güncellemelerini renkli bir arka plan, yazı tipi ve emoji kombinasyonu ile yazmasına izin veren renkli Android durumlarını başlatmıştı. Şimdi, aynı özellik WhatsApp'da da görüldü ve şu an beta durumunda, yakında tüm kullanıcılara ulaşması beklenebilir.

Android Police ilk olarak bu özellik hakkında bilgilendirildi ve Android beta sürüm 2.17.291'de gösteriliyor. Rapor, WhatsApp Android beta uygulamasındaki bu son sürümü kullanıyor olsanız bile, bu özelliği göremeyebileceğinizi belirtiyor. Muhtemelen WhatsApp'ın sonundan gelen bir sunucu tarafı anahtarıdır, bu nedenle yalnızca seçilen kullanıcıları şimdi onu beta olarak görüyorlar. Onu da göremiyoruz Her durumda, az sayıda kullanıcı, ekranın altındaki Durum sekmesinde, kamera simgesinin hemen üzerinde kayan bir kalem simgesi görüyor. Kalem simgesini tıklamak, durum yazma, yazı tipi seçme, emoji ve arka plan rengi seçeneklerini de getirir.

Durum yazmayı tamamladığınızda ve gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, şimdi medya içeriğini nasıl gönderdiğiniz gibi, metin durumunu göndermek için yeşil ok tuşuna basabilirsiniz. Durum, daha sonra, tüm kişilerinizin görebilmesi için WhatsApp üzerinde yayınlanacaktır.

Yenilenen WhatsApp Durum özelliği Şubat ayında piyasaya sürüldü ve Snapchat'ın şu anda sahip olduğu şeylerden çok daha kısa bir sürede 250 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcı edinmeyi başarabildi. Bu renkli metin durumu özelliğini, Android beta programına kaydolup en son sürüme güncelleyerek kontrol edebilirsiniz.