Facebook Renkleniyor! İşte Yeni Özellik

Facebook’ta kullanıma sunulduğu ilk günden itibaren paylaşılan içerikler beyaz arka plan üzerine siyah yazı yayınlanıyordu. Fakat artık daha renkli bir sosyal medya görebilmek mümkün.

İşte Yeni Özellikler

Facebook geliştirmeleri adına yapılan çalışmalar kapsamında özellikle paylaşılan yazı içeriklerinin daha da renklenmesi adına özel bir düzenlemenin yapılacağı duyuruldu. Düzenleme ile birlikte klasik yazı ve arka plan renginin yanı sıra kişiler renkli arka planlar kullanarak farklı bir durum paylaşımı yapabilecek.

Yeni Özellik Nasıl Kullanılacak?

Özellikle durum paylaşma bölümünde içerik için bir şeyler yazmak istendiği durumda aşağıda bir renk paleti çıkacak. Bu renk paletinin kullanılması halinde ise arka plan seçilen renk olacak ve beyaz yazılar ile durum paylaşılacak.

Özellikle dikkat çekmek, farklı bir paylaşım yapmak isteyen kişiler için oldukça cazip bir seçenek sunulan Facebook'ta bu özelliğini kısa süre içerisinde beğenilmesi bekleniyor. Şu anda sadece test kullanıcıları tarafından denenin özellik önümüzdeki hafta itibariyle tüm kullanıcılara duyurulacak ve artık Facebook'ta renkli paylaşımlara başlanacak. Bu özellikten yararlanmak isteyen kişiler için başlangıçta bir kısıtlama getirilecek. Öyle ki güncelleme sadece Android işletim sistemine sahip telefonlar için sunulacak ve başlangıçta sadece bu cihazlar üzerinden renkli paylaşımlar yapılabilecek. Fakat ilerleyen dönemlerde güncellemenin iOS işletim sistemleri için de sunulması bekleniyor. Bu bakımdan başlarda biraz beklemek gerekse de Facebook üzerinden renkli paylaşımlar yapmak kısa süre içerisinde mümkün olacak.