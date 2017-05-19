Messenger'ın şişmiş karmaşasından eğer sizde sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Facebook Messenger'i daha basit, daha hafif bir sürümle değiştirebilirsiniz.

Facebook Messenger'ın daha basit bir versiyonu var ve bazı yeni güncelleme saçmalıklarını yok ediyor. Bu sürüme Messenger Lite denir. Ve bu tam olarak bir sır değil. 200 milyondan fazla insan bunu dünya çapında kullanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde mevcut değildir; bu nedenle birçoğunuz varlığından habersiz olabilir.

Messenger Lite, uygulamanın "daha hızlı, daha az veri kullanması ve tüm ağ koşullarında çalışması" nın çarpıcı bir biçimde basitleştirilmiş bir versiyonu. Bunlar Facebook'un kendi sözleri. Bunu kim istemez ki? Messenger'ın iki ya da üç yıl önceki halini hatırlıyor musun? Bu temel olarak budur. Üç sekme vardır: Ana Sayfa, Kişiler ve Profil. Ana sayfa, Messenger sohbetlerinin basit bir listesidir (çevrimiçi olarak şu anda aktif olan bir "kullanıcı sırası" ile). Kişiler, en son konuştuğunuz kişilere göre düzenlendiğini düşündüğüm Facebook arkadaşlarınızın büyük bir listesidir. Herkesin adının yanında Messenger'da en son ne zaman çevirimiçi olduğunu göstermektedir.

Facebook 100'den fazla ülkede Messenger Lite yayınladı. Ancak, ABD, İngiltere, Meksika, Kanada ve daha pek çok yerde mevcut değildir. Bunun nedeni, uygulamanın gerçekten bu pazarlar için tasarlanmamış olması; Ucuz, düşük uçlu akıllı telefonlarla çalışacak ve güvenilir veri bağlantılı bölgelerde güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. IPhone 7 veya Galaxy S8 taşıyan bir ABD kentinde dolaşıyorsanız, Facebook normal Messenger uygulaması içerisindeki tüm içerikle sizi ve sınırsız veri planınızı hazırlamaktan mutluluk duyar. Burada Messenger Lite'ı yüklemenize izin verilmiyor. Ancak bazı yollar var. Eğer bir Android telefonunuz varsa, o da.

Android kullanıcıları, normal Google Play uygulama mağazası dışındaki bir kaynaktan indirdikleri bir uygulamayı yan yola koyma işlemini biliyor olabilirler. Varsayılan olarak, birçok Android akıllı telefonu buna izin vermez; Ayarlar menüsüne gitmeniz, güvenlik altına girmeniz ve "bilinmeyen kaynaklardan" uygulamalar yükleyebilmenizi etkinleştirmeniz gerekir. Bu ayar ile işiniz bittiğinde hemen kapatmanızı öneriyorum.

Messenger Lite'ı kullanmak istiyorsanız, yalnızca uygulama yükleme dosyasını bulmanız yeterlidir. APKMirror bunun gibi güvenilir bir kaynaktır ve Messenger Lite burada bulunabilir. Anında kurulum için doğrudan Android telefonlarının çoğuna indirebilirsiniz; Yüklemeye izin vermek için güvenlik ayarlarınızı güncellediğinizden emin olun. Bir masaüstü bilgisayar kullanıcısıysanız, dosyayı kendinize e-postayla gönderebilir veya Google Drive'a bırakıp telefonunuzdan bu şekilde de erişebilirsiniz. Facebook Messenger ve Messenger Lite, sorunsuz bir şekilde telefonlarınızda kullanabilirsiniz.

Ancak bazı telefonlarda destekli olduğu için direkt olarak Google Play mağazasından indirebilirsiniz.

Messenger Lite'ı indirmek için buraya TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı tartışmasız iyi şeyleri kaybedersiniz..

Sesli ve görüntülü arama

Uygulama uzantıları (Spotify, Lyft vb.)

GIFler

Android: Sohbet başlıkları

Ama böyle kötülerden kurtulursun, mesela..

Messenger Hikayeler (Snapchat hikayelerinin bir kopyası)

Oyun

Botlar. Tüm botlar.

Kişilerinizi ve mesaj insanlarınızı senkronize etmek için ağırlaştırıcı "hatırlatıcılar"

Messenger Lite hızlıdır.

Ekstra megabayt (Lite, telefonunuzda daha az yer kaplar)

Muhtemelen takdir etmeye henüz gelmediğim bir sürü can sıkıcı şey

Burada süslü yüz filtreleri yok; Messenger'ın bu sürümünde dahili bir kamera bile yok. Ancak insanların kalemlerinin içeriklerine etiket ve emoji gönderebilirsiniz. Sesli arama eksik olsa da, kaydedilmiş, sesli not stili parçalarını insanlara gönderme seçeneğiniz var. Sohbet ekranını elbettte özleyeceğim ancak bu görkemli sadelik için bunları memnuniyetle feda ediyorum.

Maalesef, iPhone kullanıcıları için hiçbir yardımım yok. Facebook, Gelişmekte olan ülkelerde ucuz akıllı telefonlar için tasarlandığı için iOS için Messenger Lite sürümünü yayınlamadı.

Peki siz Android cihazlarınızda Messenger Lite'ı kullanmayı düşünüyor musunuz?