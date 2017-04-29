Facebook'un merakla beklenen yeni uygulama nihayet ülkemizde kullanıma sunuldu. Peki Facebook Messenger Lite neler sunuyor?

Bildiğiniz üzere Facebook, geçtiğimiz yıllarda mesajlaşma servisi olan Messenger olarak farklı bir uygulamayla bünyesinden koparmıştı. Messenger Lite ve Facebook Lite ile hücresel veri tüketimini azaltmak için uygulamalarını sunan Facebook, Android platformuna özel olan Messenger Lite uygulamasını bugün ülkemizde aktif hale getirdi.

Facebook Messenger Lite versiyonu isimden de anlaşılacağı gibi ana uygulamanın bir nevze kırpılmış hali diyebiliriz. Google Play Store'da yerini alan uygulama oldukça kompakt. Türkiye başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulan uygulama Messenger'ın giriş seviyesinde yer alan Android telefonlarda kasma ve yavaç açılma gibi problemlerin de önüne geçiyor.

Android için Messenger Lite uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz Messenger Lite'yi kullanacak mısınız?