Facebook, günümüzde çoğu zaman kullanıcılar için kullanılamaz hale getirilen kilit hizmetlerle tarihinin en ağır kesintisini yaşadı.

Hizmet kaybı Facebook ile sınırlı değildi. Kesintiler, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi teknoloji devinin sahip olduğu diğer sosyal medya platformlarına yayıldı.

Kullanıcılar, siteyi yükleyememekten, yorum ve görüntü gönderememeye kadar çeşitli sorunlar bildirdi. Bazı Facebook kullanıcıları, uygulamayı yüklemeye çalışırken aldıkları hata mesajlarını gösteren Twitter'da ekran görüntüleri yayınlamaya karar verdiler. Siteyi yüklemeye çalışırken, bazı kullanıcılar "Geçici Olarak Kullanılamıyor Hesap" diyen bir mesaj aldı.

Facebook sorunu kabul etti.

Facebook ayrıca, çöküşün DDoS saldırısı nedeniyle olmadığını söyledi. Bununla birlikte sorunun düzelmesi için çalıştıklarını Twitter üzerinden açıklamayla belirttiler. Mevcut bozulma, tarihinin en ciddi kesintisi olarak kabul edildi.