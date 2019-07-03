Facebook, Instagram ve WhatsApp, İngiltere ve Avrupa'daki bazı kullanıcılar için devam eden üç saatlik bir kesintiyle çalışmayı durdurdu.

WhatsApp bazı kullanıcılar için çalışmıyor. Kullanıcılar, WhatsApp ile mesaj gönderemediklerini bildirdi. Aynı zamanda, Facebook ve Instagram'da da kesintiler yaşanıyor.

Görünüşe göre şu anda WhatsApp dünya genelinde sorun yaşıyor. Sorunu sadece WhatsApp kullanıcıları değil aynı zamanda Instagram ve Facebook kullanıcıları da bildirdi. Kullanıcılar, birçoğu tweet attığı, mesajlarının iletilmediğini bildiriyorlar. Kullanıcılar, çoğu durumda, WhatsApp mesajlarında diğerlerinin yanı sıra, resimler, videolar dahil medya dosyalarını da indiremiyor. Aynı zamanda, Facebook ve Instagram'da da kesintiler yaşanıyor.

Öyle görünüyor ki, üç hizmeti de destekleyen Facebook sunucularında sorun var. Ne Facebook ne de WhatsApp resmi görevlilerine hizmetlerinin sıkıntısı çeken herhangi bir şey söylememiş olsa da, dedektörleri çalıştıran web siteleri kullanıcıların şikayetlerinde ani artış gördü. Sorun Güney Amerika ve Avrupa'da daha fazla gibi görünüyor.