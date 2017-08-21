Snapchat'in klonu olan hikayeler özelliği diğer sosyal medya ağlarında kendini göstermeye devam ediyor. Şimdi de bu özellik masaüstüne geldi.

Snapchat klonu olan hikayeler özelliği Instagram'dan sonra Messenger'da aktif bir şekilde kullanıldı. Mobil sürümde yerini alan Facebook'un hikayeler özelliği şimdi de masaüstüne geldi.

Geçtiğimiz haftalarda masaüstü sürümüne gelineceği söylenilmişti. Şimdi de bu söylenti doğru çıktı. Instagram'tan sonra Facebook'a gelen bu özellik pek kullanılmadı. Bu nedenle Mark Zuckerberg şimdilerde masaüstü versiyonu ile daha geniş bir kitleye sahip olmak istiyor.

Neredeyse kimsenin kullanmadığı Facebook Hikayeler özelliği bugün mobilden sonra masaüstüne de geldi. Şimdilik sadece arkadaşlarınızın hikayelerini görüntüleyebiliyor olup dolayısıyla şuan sadece arkadaşlarınızla hikaye paylaşabiliyorsunuz. Farklı filtre seçenekleriyle başarılı olmak isteyen Facebook Hikayeler ile Zuckerberg başarılı olmayı amaçlıyor.

Peki mobilde başarı gösteremeyen bu durum masaüstü versiyonunda başarı gösterir mi?