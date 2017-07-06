Facebook, bugün yapmış olduğu açıklamada 'Houseparty' dan esinlenen bir grup video sohbet uygulaması üzerinde çalıştığını bildirdi.

Facebook hali hazırda 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı. Bu nedenle şimdiden kullanıcıların gönlüne taht kuracak özellikler için kolları sıvadı. Facebook platformunda canlı grupla video görüşmeleri yapmasına yardımcı olacak bağımsız bir uygulama üzerinde çalıştığı bildirildi.

Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre teknoloji başlangıcını kopyalayan uygulama Life On Air'in popüler grup video sohbet uygulaması House Party son zamanlarda çalışanlar için aktif edildi. Ve bu sonbaharda tüm dünyaya serbest bırakılacak.

Yeni uygulamanın adı 'Bonfire'. "Bonfire" ile ilgili ayrıntılar "esasen Houseparty'nin bir klonu" olarak tanımlansa da halen belirsizdir. Life On Air, son rakipleri Facebook'un Canlı ve Twitter'daki Periskopu'na ilham veren uygulaması Meerkat ile canlı yayının popüler hale gelmesine yardımcı olan sonra, Facebook'un hareketi olarak geliyor.

Houseparty gençler arasında özellikle popülerdir ve Kasım 2016'ya kadar günlük 1.2 milyon kullanıcıya ulaşmış bununla birlilkte günlük olarak ortalama 20 dakika vakit geçiriyorlardı.

Uygulama açtığında kullanıcı arkadaşlarına bildirerek, neredeyse akıllı telefonlarında takılmaya davet etme mantığıyla çalışıyor.

Peki siz görüntülü görüşmeleri sık sık yapar mısınız?