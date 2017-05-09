Facebook'un son işe alımları dikkat çekti. Eski siyasetçilerle birlikte çalışan Facebook, seçim kampanyalarını birlikte yürütmek istiyor.

Facebook'un eski kıdemli Muhafazakâr ve Çalışma kampanyası yetkililerini seçerek kendisini siyasi bir araç olarak sunmayı amaçladığı bildirildi. Guardian'ın hazırladığı bir raporda, bu yeni üyelerin, büyük partilerin genel seçim kampanyalarının nasıl işleyeceği konusunda bilgi sahibi oldukları, yani Facebook'un hizmetlerini kendileri için özelleştirebilecekleri bilgisine yer verildiği iddia edildi.

Çalışanlara, Ed Balls'un eski yardımcılarından David Cameron'a eski bir Downing Street danışmanı ve Muhafazakarların seçim stratejisti Lynton Crosby ile birlikte çalışan bir sosyal medya uzmanı da eşlik etti. Sosyal ağ gazeteye "Rolleri siyasetçilere ve hükümetlere Facebook'tan iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olmak için" çalışanlar atadığını söyledi.

LinkedIn'i kullanarak, Guardian eskiden İngiliz siyasetinin ön cephesinde olan Facebook politika ekibini belirledi. Rishi Saha, Facebook kamu politikasının başında ve daha önce Downing Caddesi'ndeki dijital iletişim müdür yardımcısıydı. Karim Palant, firmanın İngiltere'deki kamu politikası müdürü ve daha önce eski Ed Balls'un politika danışmanıydı. Son olarak, Facebook için siyaset ve hükümet görevinde olduğu gibi çalışan Theo Lomas, eski Tory kampanya müdürü Lynton Crosby'nin eski siyasi danışmanıydı.

Gizli bir kaynak Guardian'a "Onların görevi siyasi kampanyaları Facebook kullanmaya ikna etmektir" sözlerini kullandı. Raporda ayrıca, Çalışma ve Muhafazakârların önümüzdeki birkaç hafta içinde siyasi reklamcılık için büyük bir para toplamı hazırlamak üzere Facebook'a yaptıkları iddia edildi. 2016'da reklamcılık 26.9 milyar dolarlık reklam geliri elde etti ve şimdi platformlarını siyasi partilere sunarak bu rakamı yükseltmeye ve Google ile rekabet etmeye çalışacağına işaret ediyor.

Peki siz Facebook'un siyasetçilere iş vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?