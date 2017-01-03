Facebook, bir kez daha sansür politikaları konusunda tartışmalara yol açtı. İşte kaldırılan heykel ile birlikte dikkat çeken çıplaklık politikası.

İtalyan sanat tarihçisi ve yazar Elisa Barbari, İtalya'nın Bologna kentindeki Neptün Çeşmesi'nde yer alan bir Neptün heykelinin resmini yükledi. Bununla birlikte, Barbari Facebook sayfasını tanıtmaya çalıştığında ilginç bir hata ile karşılaştı ve Facebook mevcut politikaları nedeniyle görsele izin vermedi.

Facebook, Barbari'ye "Görüntünün kullanımı, Facebook'taki reklamcılık kurallarını ihlal ettiği için onaylanmadı" şeklinde bir mesaj yayınladı. Muhtemelen heykelin çıplak bir şekilde yapılmış olması, Facebook filtresine takıldı ve cinsellikle bağdaştırılan bu görüntü sistem tarafından engellendi.

Facebook Çıplaklıkta Sıfır Tölerans Mı?

Sanatsal veya eğitimsel nedenlerden ötürü bile olsa, çıplak vücut görüntüleri veya videoların kullanılması Facebook için yasak olabilir mi? Şu an için konuyla ilgili Facebook’tan resmi bir açıklama gelmediği için yaşanan sorunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat Facebook tarafınadn geliştirilen ve görsel tanıma yazılımının yanlış bir karar verdiği konusunda resmi bir açıklama da gelebilir.

Bu durum Barbari kadar sanata ve tarihe değer veren kişiler için de ciddi bir tepki getirdi. Öyle ki yapılan paylaşımlar sonrasında Neptün sanat eserinin sansür konusu olamayacağı noktasında Facebook hedef haline getirildi bile.

İlk Değil!

Facebook tarafından uygulanan engelleme ilk değil. Daha önce de farklı fotoğraflar için sistem tarafından engelleme getirilmesi dünya genelinde tepki çekmişti.

35 yıl önce bir petrol deposundaki bir patlamanın sonucu olarak yüzündeki kalıcı yara izini gösteren fotoğraf Facebook’a yüklenememişti.

2016 yılında Vietnam Savaşı fotoğrafında yer alan detaylar da filtreye takılmıştı.

Her iki durumda da Facebook özür dilemek ve fotoğraflar için kriterleri değiştirmek zorunda kalmıştı. Bakalım şimdi neler olacak.