Facebook artık canlı yayınlarda intiharlarla anılmak istemiyor. Bununla birlikte yeni bir özellik kullanıcılar için hazırlanıyor.

Facebook, intiharı önlemek amacıyla araçlarında yenilikler yaptığını duyurdu. İnsanlara daha güvenli bir platform sunabilmek için tüm çalışmalarını büyük bir titizlik ile sürdürmeye çalışan Facebook, ruh sağlığı alanında uzman kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Bununla birlikte yenilikler ile intiharı önlemek planlanıyor. Facebook Live’a yeni araçlar eklenecek.

Canlı bir video izleyen insanlar direkt olarak ulaşma yada videoyu şikayet etme işini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Facebook, aynı zamanda video şikayeti yapan insanlara arkadaşlarına nasıl yardım edebilecekleri konusunda da yol gösterecek. Öte yandan canlı video yayını yapan kişinin ekranında da çeşitli kaynaklar belirecek olup yayın yapan kişi bir arkadaşıyla iletişime geçebilecek. Yardım hattına ulaşmayı yada ipuçlarını incelemeyi seçmeniz mümkün olacak.

Ayrıca Facebook, intiharı önlemek için eklediği araçlara ek olarak insanların, ailelerinin ve arkadaşlarının desteğiyle daha fazla insana destek verecek.

Peki siz Facebook'un intihar önleme araçları ekleyeceği hakkında ne düşünüyorsunuz?