12 yaşındaki genç kızın intihar videosu hala Facebook ve YouTube'da yer alıyor.

Popüler sosyal ağlardan biri olan Facebook üzerinden paylaşılan 12 yaşındaki genç kızın intihar videosu tüm şikayetlere rağmen kala kaldırılmadı.

Genellikle uygunsuz olan içerikler Facebook'un yapay zekası tarafından yanıt alıyor. Ancak şikayetler öyle az değil. Facebook'a intihar videonun uygunsuz olduğu bildirildiği halde halen bir düzenleme yapılmadı.

Anlaşılan Facebook uygunsuz olan içeriklere yetişmek konusunda sorun yaşıyor. İçerik şikayetlerine otomatik yanıt veren sistem genç kızı intihar videosunun uygunsuz olmadığını düşünüyor.

Peki ne olmuştu?

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan ailesinden birinin kendisine tecavüz ettiğini canlı yayından bu olaydan bahsetmesinden sonra 12 yaşındaki genç kız intihar etmişti. Facebook canlı yayın esnasında intihar etmesinin hemen ardından polisler olay yerine geldi fakat herşey için geç olmuştu. Bu durum üzerinde yayın sosyal ağlardan kaldırıldı ancak yayın diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmaya devam ediliyor.

BuzzFeed'in yaptığı habere göre bu video YouTube ve Facebook gibi ağlarda da yer alıyor. Şikayetler üzerine YouTube üzerinden kaldırıldı ancak söylenene göre Facebook'ta yayın halen duruyor. Bu sözlerin üzerine videoyu bakma arayışına girdiğimde YouTube üzerinde halen olduğunu gördüm..

Facebook şikayet üzerine Facebook Topluluk Koşullarını ihlal etmediğini savunuyor. Muhtemelen bu sistemin otomatik olarak verdiği cevapalardan biri. Bu görüntülere hala ulaşılıyor olması oldukça üzücü..

Peki siz Facebook'un uygunsuz içerikler konusunda ne yapmasını istiyorsunuz?