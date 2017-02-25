Teknoloji devi Facebook, bildiğiniz üzere ülke ilişkilerinden büyük bir rol oynuyor. Danimarka, teknoloji devini fazlasıyla ciddiye aldı. Peki bu ne demek oluyor?

Facebook bir ülke olabilir mi?

Bu ilk etapta biraz kulağa tuhaf gelebilir ancak Danimarka, teknoloji devini oldukça ciddiye aldı. Daha önce hiç bir ülke teknoloji şirketlerini bu kadar ciddiye almamıştı.

Teknoloji Büyükelçisi

Bu size de garip geldi mi? Teknoloji Büyükelçisi, atanması planlanan bu büyükelçiliklerin yegane görevi ise Twitter, Facebook ve Google gibi teknoloji devleri iletişimi sıkı tutarak ülke amaçlarına katkıda bulunmak. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarıyla bilgi paylaşımı konusunda yaşanan sorunlardan sonra gelen bu hamle birçok soruyu da getirmiş oluyor.

Bilgi paylaşımı ve teknoloji ortaklığı her ne kadar farklı sebepten ortaya çıkmış olabilecek olsa da gerçekleşecek olursa böyle bir adım Danimarka, adına çok etkileyici olacak. Sosyal medya devi Facebok, yaşanan yeni bir gelişme ile birlikte ülke statüsü kazanacak.

Peki siz Facebook'un “Teknoloji Büyükelçisi" olarak atanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?