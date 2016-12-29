Eyüp Belediyesi'nden Pardus Atağı!

Son dönemlerde Türkiye'de yerli ürünlere ve teknolojik yazılımlara ağırlık verilirken Eyüp Belediyesi’nden oldukça ilginç bir açıklama geldi. Eyüp Belediyesi kurum bünyesinde yerli yazılıma geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de özel bir sistem üzerine kurulan yerli işletim sistemi olarak tanımlanan Pardus için son dönemlerde ilgi giderek artıyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından yapılan açıklamalarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus’un tercih edilmesi halinde teknolojik olarak dışa bağımlılığın azalacağı ve işletim sistemleri üzerinden ciddi oranlarda tasarrufun sağlanacağı belirtildi. Bu konuda örnek olabilmek ve diğer belediyelere teşvik yapmak adına Pardus işletim sistemine geçişin yapıldığı ifade edilirken bundan sonraki süreç içerisinde belediye birimlerinde kullanılan tüm bilgisayarlarda Pardus tercih edilecek.

Maliyetler Düşecek!

Bu değişimin yaşanabilmesi adına öncelikli olarak personellere Pardus eğitimlerinin verilerek bilgisayar üzerinden yapılacak işlemlerde sorunsuz bir şekilde desteğin verilmesi sağlanacak. Eğitimlerin bir yıl boyunca devam etmesi planlanıyor ve verilecek eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından belediyedeki Pardus sistemine geçiş projesi de başarılı bir şekilde tamamlanabilecek.

Eyüp Belediyesi'nde başlatılan proje Türkiye adına da önemli bir örnek teşkil ediyor. Öyle ki yapılacak çalışmalar sonucunda Pardus sistemine sorunsuz bir şekilde geçilmesi ücretsiz olan bu sistem sayesinde maliyetleri düşürecek ve aynı zamanda yerli işletim sistemine verilen önemi de artıracak. Bu bakımdan belediyede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek değişikliklerin başarıya ulaşması Türkiye'de yeni dönemi başlatabilir.