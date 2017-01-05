Teknolojinin evlere girmesi pek çok alışkanlığı da değiştiriyor. İşte yakın tarihte evlerde kullanılacak akıllı duş sistemi ile ilgili detaylar.

Moen adlı firma bugüne kadar özellikle mutfak ve banyolar için özel ürünler geliştirirken, bu ürünlerin teknoloji ile buluşturulması oldukça farklı çalışmaların ortaya çıkmasını sağladı. Özellikle tanıtımı yapılan ve U by Moen Shower adı verilen yönetim sistem ile birlikte kişiler mobil olarak duşun sıcaklığını dahi ayarlayabiliyor. Bu bakımdan duşa girmeden önce cep telefonu üzerinden kullanıcıların duşunu ayarlaması, oda sıcaklığını belirlemesi oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor.

U by Moen Shower Özel Sistemlerle Donatıldı

Wi-Fi ve bulut tabanlı sistem üzerinden kontrol edilebilen duş sistemi, kişilerin en iyi duş keyfini yaşamasını sağlıyor. 15 derece ile 50 derece arasında değiştirilebilen bir su sıcaklığı bulunan duş sisteminde üstelik kontroller oldukça kolay. Mobil uygulamanın yanı sıra özel bir kontrol panelinin de bulunması kullanıcıların özel ayarlar yapmasını sağlıyor. Suyun nasıl akması gerektiği, önceden tanımlanabilecek duş alışkanlıkları kişilerin duş almasını daha da kolay bir hale getiriyor.

Kişisel Duş Keyfi

Kişisel ayarlamalar sayesinde bir ailedeki her bireyin kendine göre bir duş ayarı yapma mümkün. Aynı zamanda sabah yapacağınız duşlar için ayrı akşam iş dönüşünde yapacağınız duşlar için de ayrı özellikleri belirleyerek duşunuzu tanımlayabilirsiniz. Yapılan tanıtımlar oldukça dikkat çekerken geleceğin ev teknolojilerinin insan hayatını çok daha kolay hale getireceği görülebiliyor.