Evlerde Radon Gazı Ölçülecek!

İnsan sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturan radon gazı için Türkiye harekete geçti. Yapılan resmi açıklamalarda Sağlık Bakanlığı'nın destek vereceği projenin evlerde radon gazının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için büyük bir fayda sağlayacağı duyuruldu.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Destekleyecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek Bu projede Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından gerekli teknik destek sağlanacak. Bu destek sayesinde Türkiye'de ulaşılabilen her eve gidilecek ve evdeki radon gazı ölçülecek. Tüm Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar sonrasında ise Türkiye'nin radon gazı haritası çıkarılacak.

62 Bin Evde Başlatılacak

Türkiye genelinde başlangıç itibariyle 62 bin evde yapılacak bu çalışma sonucunda özellikle mevcut duruma göre yeni yol haritası çıkarılacak ve çalışmalar bu yönde sürdürülecek. 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'deki tüm evlerde gerekli ölçümlerinin yapılması ve bu konudaki sonuçların yayınlanması beklenirken 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye radon gazı haritası da tamamlanmış olacak.

Akciğer kanseri gibi insan hayatını ciddi oranlarda etkileyen hastalıklarda radon gazının etkisi oldukça fazla olurken bu tip etkilerin azaltılması, insanların radon gazına karşı bilinçlenmesi ve devlet tarafından tüm bu konularda destek verilmesi adına proje oldukça önemseniyor. Başlatılacak proje için 2017 yılı hedefleniyor ve yaklaşık iki yıllık bir süre içerisinde bu konudaki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.