Ev Kadınlarına Özel Vodafone Kampanyası!

Vodafone neredeyse 15 milyon ev kadını için dijital dünyanın kapılarını aralamak için A101 ile ortak olarak hazırlanan Vodafone Altın Kulüp programıyla yeni tarifelerin detayları açıklığa kavuşmaya başladı.

Ev hanımları için özel olarak geliştirilen Vodafone Altın Kulüp programı kapsamında ev hanımlarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli iletişim dışı faydalar sunulacak.

Faturalı değil faturasız aboneler için geliştirilmiş bu tarifeler ile birlikte her yöne SMS ve dakikanın yanısıra avantajlı mobil internet seçenekleri de bulunuyor. Altın tarifeler ile ev hanımları gün içinde 14:00 - 36:00 arası Vodafone'lu sevdikleriyle ücretsiz konuşabiliyor. Ayrıca sosyal medya kullanımları da belirli bir kısma kadar ücretsiz hizmet veriyor. Bunnla birlikte 1GB hediye Facebook ve 1 GB internet sosyal medya kullanımı başta olmak üzere 18 liradan başlayan paketler 2 ve 3 GB internet seçenekleriyle daha fazla dakika ile kapsamı genişletilebiliyor.

Vodafone Altın Kulüp olan kadınlara sadece hattan indirim değil ayrıca ailelerin tercih ettiği marka ve mağazalarda yıl boyunca özel indirim avantajlar sunulmaktadır. Çocuk sağlığı gibi bilgi servislerinden de yararlanmaları mümkün.

Peki siz Vodafone Altın Kulüp üyesi olmayı düşünüyor musunuz?