Etin Kralı Olarak Tanınan Nusret'in Mobil Oyunu Çıktı!

Dünyaca ünlü fenomen olan Nusret Gökçe ilk önceleri sosyal medyada capsler halinde ilk başta yüzlerimizi güldürmüştü. Sonraları ise emojisi yapılmış olan Nusret'in şimdilerde ise mobil oyunu çıktı. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Dünyanın her yerinde #saltbae hasteg'i ile bilinen ve kendine has figür ve tavırlarıile tuz ve bahartlama işlemlerini yapan Nusret Gökçe'nin bu gidişle daha çok ismini duyacağızdır.

Bütün Dünyanın yakından takip etmekte olduğu Gökçe'nin mobil oyunu şuan için sadece iOS platformunda oynanıyor. Oyunun ismi ise ''Salt Chef'' olarak oynanıyor. iOS 7 ve üstü sürümleri destekleyen oyun iPhone dışında iPad ve iPod touch üzerinden de oynanabiliyor. Oyunda ne yazık ki şimdilik Türkçe dil desteği bulunmuyor. Salt Chef, İngilizce dışında Fransızca, Japonca ve Çince dillerini destekliyor.

Oyundaki amaç ise eti yakmadan pişirmeye çalışmak. İşlemi başarılı bir şekilde yapabildiğiniz takdir de Nusret'in figürleri ile eti tuzlayabiliyorsunuz.