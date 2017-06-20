Esra Erol canlı yayında evlilik programlarının kaldırılacağına yönelik çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu bozdu ve ülkemizin kültürü hakkında belgelerle konuştu...

Evlilik programı sunucusu Esra Erol, canlı yayında evlilik programlarının kaldırılacağı yönünde sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Erol, şu şekilde konuştu:

“Son zamanlarda her yerde evlilik programları kaldırılıyor diye söylenmeye başlandı. Hayır, evlilik programları kaldırılmıyor. RTÜK, tüm evlilik programları yapan yapımcıları toplantıya aldı. Bu toplantıda elini masaya vurmadı. Tam tersi ortak fikir birliğince, yapılan evlilik programlarına bir nevi aslında usulüne uygun değilse çeki düzen vermekti amaç. Bir takım sunumlar yapıldı. Neler olmalı, neler olmamalı diye konuşuldu. Ben kendi ekibim ve programım adına gurur duydum. Hamileydim, burada damat adayları bir konudan dolayı kavga etmişti. Sadece o konuyla alakalı bir sunum yapıldı.

Esra Erol bugün yaptığı yeni açıklamaya göre RTÜK’ün kararı evlenme programlarını değil, 0800’lü hatları kapsadığını, bu yüzden de seneye de Esra Erol’un devam edeceğini açıkladı. Ülkemizin kültürü meselesine değinen Esra Erol, izdivaç kültürünün Osmanlı zamanlarından beri bulunduğunu da açıklayarak yaptıkları işin doğru olduğunu savundu. Esra Erol'un tam açıklaması;

10 yıldır bu ekrandayım ve 10 yıldır sizlerin karşısındayım. Her gelen konuğuma karşı kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Hatta yıllar geçtikçe biraz daha sakinleştim. Eskiden daha sert çıkışları olan biriydim. Buradan bir kişiyi kızıp gönderiyor olmak o kişiye zarar vermiyor, onun ailesine ve sevdiklerine zarar veriyor.

Yıllardır ben ve ekibim biz bu işten ekmek yiyoruz. Yaptığım işi çok seviyorum ve inanarak yapıyorum. Kendi içinde öz eleştiri yapabilen, en çok kendine kızan insanlardan biriyim. Yaptığım işin doğru düzgün ve örnek olması lazım. Ben yıllardır hatamı sevabımı bula bula bir noktaya geldim. Tabi ki şuan da 7-24 evlilik programlarının olması şuan şu soruyu getiriyor. "Evlilik programları çığrından çıktı mı?" Ben hiç kimse adına bir şey söyleyemem ama kendi adıma yaptığım evlilik programımın çığrından çıktığını düşünmüyorum. Hatalarımız var mı, var, yanlış yaptığımız var mı, var. Yaptığımız iş asla rekabeti getirmeyecek rekabet ettirmeyecek kadar önemli bir iş.

Normalde reyting kötü olsa, reyting kötü diye açıklama yapıyor derler. Hayır, reytinglerimiz çok iyi iken bu açıklamayı yapıyorum. Sebebi şu, yaptığımız iş asla rekabeti getirmeyecek bir iş. Daha hiç kimse bizi suçlamadan, Allah'a şükür ar damarım çatlamadı. Bir yanlışın akabinde yaptığım bir açıklama değil.

Şunu söyleyebilirim ki, yıllardır ispatlamaya çalıştım, cast değiliz diye. Benim programıma katılan hiç kimse cast olmadı, olamazda. Ben ve ekibimin beraber yürüttüğümüz işimiz bu. Burada 14 günlük izinlerini değerlendirmek için burada evlenmek için gelen konuklarım var.

Bazen kontrolü kaybettiğimiz anlar ve olaylar oluyor olabilir. Ama bir eş olarak, 2 çocuk annesi bir kadın olarak, en önemlisi annesine babasına bağlı bir evlat olarak şunu söyleyebilirim ki, ben yaptığım işi çok seviyorum, ekran başındaki izleyici benim için çok kıymetlidir. Siz bana ne eleştiri getirirseniz getirin. Boynum kıldan incedir. Yaptığım işe daha çok sahip çıkacağım. Asla programıma leke getirmeyeceğim. Buna fırsat vermeyeceğim. Amaç bunu yaratmak buna fırsat vermeyeceğim. RTÜK hepimizin tepesindedir. Uyarıyı yapar. Ensemizde kılıçtır. Ama şunu söylüyorum ki, benim adalete kurallara saygım sonsuzdur. Ama benim asıl adaletim, kendi vicdan terazimdir.”

Sizce evlenme programları kaldırılmalı mı?